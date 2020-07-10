Названы условия допуска россиян в первые открывшиеся для них страны

Первыми странами, в которые начнут пускать российских туристов, окажутся те государства, где средний прирост заболевших не превышает одного процента в сутки. Такое условие назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она уточнила, что Россия возобновит авиасообщение с теми странами, в которых в среднем за две недели заражаются не больше 40 человек на сто тысяч граждан.

Ранее 10 июля Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля.

Ранее источник ТАСС сообщил, что запуск рейсов из России за границу возможен на принципах взаимности. Он разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.

9 июля стало известно, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, с которыми в первую очередь планируется возобновить авиасообщение. По данным источника, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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