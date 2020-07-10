В России разъяснили условия возобновления рейсов за границу

Возобновление рейсов из России за границу, приостановленных из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, возможно на принципах паритета и взаимности. О таких условиях в пятницу, 10 июля, сообщил источник ТАСС в авиавластях.

Собеседник агентства разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.

«Даже если Россия возобновит полеты со своей стороны, то будет необходимо учитывать действующие нормы в иностранном государстве», — подчеркнул источник.

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9 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. Уточнялось, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Тогда предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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