Названо условие возобновления международного авиасообщения в России

Россия не будет возобновлять международное авиасообщение в условиях риска второй волны пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 9 июля, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о вероятном запуске рейсов между Россией и странами, рекомендованными Роспотребнадзором, вице-премьер сказал, что не владеет такой информацией и не может «подтвердить или опровергнуть» ее.

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В то же время Чернышенко отметил, что страна не станет возобновлять перелеты при сохранении опасности новой вспышки заболевания. «Меня волнует опасность второй волны, которую мы наблюдаем в некоторых государствах. Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, (...) чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять», — подчеркнул он.

Ранее в четверг сообщалось, что в Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения. По данным источника «Интерфакса», в перечне оказались 13 государств: Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

Официальных комментариев по данному факту в ведомстве пока не предоставили.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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