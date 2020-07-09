Стала известна реакция Минтранса на данные о запуске рейсов за границу

Минтранс России не стал комментировать информацию о подготовке списка стран, с которыми в первую очередь планируется возобновить авиасообщение, прерванное из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. О такой реакции в четверг, 9 июля, стало известно Telegram-каналу «Подъем».
В пресс-службе министерства заявили, что не комментируют служебную переписку между ведомствами. «В случае принятия решения о возобновлении международного воздушного сообщения заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке», — указано в тексте.
Ранее в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация готовят список стран, куда планируется запустить рейсы из России на первом этапе. По данным собеседника агентства, якобы знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Тогда предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.