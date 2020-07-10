Раскрыты условия приезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса

Для посещения России во время пандемии иностранцы должны будут пройти тестирование на коронавирус. Новые условия прилета в страну в пятницу, 10 июля, раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Как отметила Голикова, процедура должна быть пройдена туристами не менее чем за три дня до приезда в страну. В свою очередь, россияне, вернувшиеся из-за границы после открытия международного авиасообщения, смогут сделать тест на коронавирус по прибытии.

Ранее Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

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Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что МИД, Роспотребнадзор и Росавиация подготовили список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли 13 государств: Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за границу стало известно 7 июня. Уточнялось, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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