Россиян захотели наказывать за поездки за границу во время пандемии

Российских туристов захотели наказывать за поездки в страны с плохой эпидемиологической ситуацией во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает агентство «Москва».

По его данным, с инициативой ввести ответственность для граждан, посещающих опасные государства, выступил депутат Дмитрий Свищев. «Предупредительные меры, которые сейчас могут вводиться, ограничительные меры по отношению к странам с неблагоприятной на сегодняшний день ситуацией (...) необходимы», — заявил он.

Свищев добавил, что ограничение на международное сообщение было введено обоснованно, а значит, за его нарушение необходимо принимать меры — порядок штрафов должны устанавливать компетентные органы. В случае если туристы отправятся в потенциально опасный регион пандемий, бедствий или вооруженных конфликтов, с них можно будет взыскать затраченную на эвакуацию сумму, пояснил депутат.

Как отмечается, данную инициативу уже одобрили в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

7 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что россияне во время пандемии продолжают летать в Турцию и Болгарию через другие страны, в частности Белоруссию.

Позднее в сети стали появляться отзывы туристов, поделившихся опытом проникновения на зарубежные курорты через соседнюю страну. Они отметили, что попасть в Турцию через Минск «очень просто», но несколько дороже, чем из России.

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