Стало известно о намерении Турции открыть авиасообщение с Россией

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о намерении открыть сообщение с Россией с 1 августа. Об этом в понедельник, 13 июля, говорится на сайте перевозчика.

Как отмечается в сообщении, перевозчик планирует возобновить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.

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Согласно предварительному графику перелетов, компания собирается с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — 5 рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по 3 и 4 рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, и с 5 августа — по 3 рейса в неделю в города Кубани.

В июне власти Турции объявили о намерении возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля и отметили, что в настоящий момент ждут подтверждения от российской стороны. Однако в Министерстве транспорта России информацию об открытии перелетов в указанную дату опровергли.

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Позднее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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