Россия опровергла данные о возобновлении рейсов в Турцию

В Министерстве транспорта России опровергли информацию о возобновлении рейсов в Турцию с 15 июля. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает РИА Новости.

Как отметил министр, называть даты открытия международного авиасообщения в целом или с отдельными странами пока преждевременно.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата, мы приняли его к сведению», — сказал он.

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Дитрих подчеркнул, что сроки открытия международных перелетов «будут зависеть от эпидемиологической ситуации».

«Сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы», — отметил он.

Ранее в Минтрансе сообщили, что авиасообщение между Россией и Турцией, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, может возобновиться с середины июля.

До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин спрогнозировал, что курорты Турции могут открыться для россиян во второй половине следующего месяца. По словам Барзыкина, до этого времени для туристов могут стать доступны страны СНГ, а вслед за ними, возможно, Армения и Белоруссия.

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