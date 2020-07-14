Найден способ покинуть Россию в условиях закрытия границ

Россияне нашли способ улететь за границу во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Журналистка издания нашла в социальных сетях группу, в которой пользователи предлагали услуги по перевозке россиян в Белоруссию. Страна не вводила ограничительных мер из-за пандемии и не закрывала границы, а минский аэропорт все еще принимает иностранные рейсы. В паблике уже более 50 тысяч подписчиков, отмечает издание.
Желающим покинуть Россию предлагается ночью пересекать границу в районе Смоленской и Витебской областей. Это можно сделать как на личном автомобиле, так и на предоставляемом перевозчиком транспорте. Цена за услугу начинается от пяти тысяч рублей. Организаторы поездки утверждают, что проблемы с пограничниками исключены, поскольку на всем пути стоят информаторы, которые сообщают о возможных проверках.
«У нас все схвачено! Мы заранее знаем об облавах. Ребята там дежурят. Плюс общий чат есть, кто едет, отписывается», — заявил перевозчик. Еще один организатор перевозок признался, что не хотел бы, чтобы карантин в России заканчивался. «Это дорога нас кормит», — сказал он.
Сотрудник таможни рассказал изданию, что пограничникам известно о нелегальных перевозках через границу. «Нарушителей ловим, рейды регулярные. В одну ночь как-то 60 нелегалов поймали. Но хочешь не хочешь, народ просачивается. Границы же тут никогда не было по сути, вот она и дырявая», — заявил он, добавив, что за нелегальное пересечение границы россиянам грозит двое суток ареста и штраф тысяча рублей, белорусов могут оштрафовать на пять тысяч рублей.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за границу стало известно 7 июня. Уточнялось, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.
Европа с 1 июля открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать россиян из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Согласно сообщению, со среды, 1 июля, европейские страны должны были постепенно начать снимать ограничения на поездки.