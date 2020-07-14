В Испании ввели штрафы за посещение пляжей без масок

Власти Андалусии, автономной области в Испании, ввели штрафы за отсутствие маски в общественных местах — теперь это обязательная мера. Об этом сообщает ABC Andalucia.

Носить средства защиты требуют в закрытых и открытых помещениях, в том числе в барах и на террасах ресторанов, а также на пляжах. Помимо этого, жителей региона призвали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Если человек будет посещать общественные места без маски или не соблюдать общественную дистанцию, с него потребуют штраф в размере 100 евро.

Помимо Андалусии, такие меры действуют в Каталонии, на Балеарских островах и в Эстремадуре. Другие регионы страны также могут ввести подобные правила.

При этом Испания может открыться для россиян уже в конце июля. Власти страны собираются обновить списки государств, чьих граждан они готовы принимать в качестве туристов.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Испания лидирует в Европе по масштабу экономического ущерба от коронавируса. О своем банкротстве объявили порядка 100 тысяч испанских предприятий за последние два месяца. При наихудшем сценарии ВВП страны может сократиться на 15 процентов в 2020 году.

По последним данным, в Испании выявлено 255,9 тысячи заражений, 28,4 тысячи пациентов умерли, а 150,3 тысячи — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!