Выявлен шквальный спрос россиян на поездки по одному направлению за границу

Туроператоры выявили шквальный спрос среди российских туристов на поездки в Танзанию — по одному из заграничных направлений, которые станут доступными для авиаперелетов в ближайшее время. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, количество звонков от путешественников, интересующихся данным маршрутом, многократно увеличилось после объявления списка стран, готовящихся к возобновлению авиасообщения с Россией.

«Спрос на эту страну еще не отразился в реальных продажах, но уже можно говорить о нем как о шквальном», — пояснил эксперт, подчеркнув, что на данный момент многие туристы бронируют туры в Танзанию, заказывают туда билеты и наземное обслуживание.

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24 июля в МИД России объяснили включение Танзании в список стран, с которыми авиасообщение будет восстановлено в первую очередь. Как пояснила каналу представитель ведомства Мария Захарова, соответствующие рекомендации и «экспертные оценки» относительно Танзании оперштабу дал МИД.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.

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