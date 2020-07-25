Россияне резко заинтересовались Танзанией после новости о восстановлении авиасообщения с этой страной. Об этом свидетельствуют данные компании «Яндекс», на которые ссылается РИА Новости в субботу, 25 июля.

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«В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в "Яндекс.Поиске" резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», — рассказали в пресс-службе интернет-компании.

В «Яндекс.Путешествиях» число запросов увеличилось более чем в 200 раз. Так, чаще всего пользователей интересовали местоположение Танзании, фотографии страны, цены на туры, время перелета и отзывы об отдыхе, уточнили в интернет-компании.

24 июля в онлайн-сервисе Aviasales «Ленте.ру» рассказали, что количество поисковых запросов на авиабилеты в этом направлении увеличилось в 70 раз.

24 июля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о возобновлении прерванного из-за пандемии коронавируса авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией. В частности, Лондон, Анкара, Стамбул и остров Занзибар откроются для российских туристов уже с 1 августа. После 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.