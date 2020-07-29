Россиян предупредили о «сложном моменте» при поездках на отдых в Турцию

Российских туристов предупредили о «сложном моменте» при поездках на отдых в Турцию во время пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальной странице ТАСС в Facebook.

По ее словам, у путешественников могут возникнуть трудности в процессе проверки на наличие признаков COVID-19 в турецких аэропортах, которая проводится сразу после высадки из самолета и до прохождения паспортного контроля.

Ломидзе пояснила, что сотрудники авиагаваней производят замер температуры и проверяют приезжих на наличие насморка или кашля. «Если обнаружены симптомы, человека размещают в обсерваторе. И не его одного, а всех, кто сидел рядом с ним», — подчеркнула она.

Эксперт заметила, что все пассажиры по прибытии обязаны заполнять подробные анкеты и указывать в них посадочное место — в таком случае выявить попутчиков заболевшего путешественника несложно. «До отеля этот человек не доедет», — заключила представительница АТОР.

Материалы по теме Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Куда и когда смогут полететь россияне?

28 июля сообщалось, что миллионы российских туристов устремились в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения с Россией в августе. Предполагается, что туда в этом году полетят те, кто «не принял никакого решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах».

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru