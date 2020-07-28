Стало известно о резком росте цен на билеты в Турцию

Авиабилеты из России в Турцию на фоне пандемии коронавируса подорожали в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные туристического сервиса «Туту.ру», передает «Интерфакс».

Согласно полученной информации, спрос на билеты на неделе с 20 по 26 июля, когда стало известно о скором возобновлении международного авиасообщения, у россиян «вырос в пять раз по сравнению с предыдущей неделей». Таким образом рейсы по маршруту Москва — Анталья вышли на первое место в стране по популярности среди зарубежных направлений.

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При этом эксперты зафиксировали резкий рост стоимости билетов на указанные рейсы — они подорожали на 42 процента по сравнению с прошлым годом, то есть с 17,6 до 25 тысяч рублей. Кроме того, в цене выросли билеты из Москвы в Стамбул (на 31 процент, с 18,4 до 24 тысяч рублей), зато летать в турецкий город из Санкт-Петербурга наоборот стало на 13 процентов дешевле (20,5 вместо 23,7 тысячи рублей).

Как отмечается, в исследовании учитывались билеты с датами вылета с 1 августа до 31 декабря 2020 года. Почти 95 процентов из них были приобретены на август и только пять — на сентябрь.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться, следующими могут стать Мальдивы и Южная Корея.

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