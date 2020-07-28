Стали известны новые страны для открытия авиасообщения с Россией

Стали известны новые страны, с которыми Россия после перерыва на фоне введенных из-за коронавируса ограничений может открыть авиасообщение в ближайшее время. Об этом во вторник, 28 июля, ТАСС сообщил источник, близкий к авиавластям.

Согласно его данным, на втором этапе возобновления международных рейсов речь может идти о Мальдивах и Южной Корее.

27 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что в ближайшее время для авиасообщения с Россией может быть открыта еще одна страна. По его словам, «с большой долей вероятности» прогнозируется возобновление рейсов в Тунис. «Это очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации», — пояснил он.

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Кроме того, эксперты туристического рынка ранее высказывались о том, что для россиян могут стать доступными Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Эти страны уже объявили о готовности к приему туристов из России. Кроме того, отдыхающие с целью отправиться туда могут пользоваться стыковочными маршрутами из турецкого Стамбула.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Он отметил, что первое время полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться.

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