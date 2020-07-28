Миллионы россиян устремились в Турцию

Миллионы российских туристов устремились в Турцию после объявления о возобновлении авиасообщения с Россией в августе. Об этом во вторник, 28 июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы говорим о миллионах граждан, которые готовы отправиться на отдых при малейшей возможности, (...) потому что год дался очень тяжело. Все хотят отдохнуть и таким образом вернуть себе ощущение прежней жизни», — отметила она.

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Ломидзе подчеркнула, что в Турцию в этом году полетят те, кто «не принял никакого решения и не планировал отдыхать на отечественных курортах». В свою очередь Танзания, скорее всего, не станет топовым направлением даже в условиях пандемии: первые чартерные рейсы туда отправились только в прошлом году, и на курорте побывали всего шесть тысяч россиян.

«Вряд ли Танзания когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке. Гостиничная емкость не позволяет направлению войти в число массовых», — сказала она.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о начале возобновления международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

Позже стало известно, что следующими государствами, доступными для российских туристов, могут стать Мальдивы и Южная Корея.

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