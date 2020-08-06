Российская авиакомпания отменила рейсы в закрытые страны после жалобы

Российская авиакомпания «Аэрофлот» после жалобы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменила запланированные до конца лета рейсы в те страны, авиасообщение с которыми пока остается закрытым из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

До 31 августа компанией не будут выполняться регулярные рейсы более чем в 80 городов мира, среди которых, в частности Амстердам, Баку, Бангкок, Берлин, Брюссель, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Гонконг, Ереван, Лиссабон, Мадрид, Майами, Милан, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Париж, Пхукет, Рим, Тель-Авив, Тенерифе, Хельсинки, Цюрих, Шанхай.

«Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — указано в сообщении.

Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы после 1 мая, вернут деньги, а тем, кто оплатил перелет до 1 мая — вместо денег выдадут ваучеры, которые впоследствии можно использовать при покупке нового билета.

Накануне, 4 августа, ФАС обратилась в Минтранс России с заявлением о том, что продажа билетов на рейсы в страны, куда авиаперевозки приостановлены, может ущемлять права граждан и подрывать их доверие к отечественным авиакомпаниям.

5 августа было названо число покинувших Россию в первый день запуска международных рейсов, — в первый день августа из Москвы вылетели более 2,3 тысячи пассажиров. Так, например, согласно статистике перевозчика, в первый день возобновления авиасообщения в Стамбул были перевезены 959 человек, в Лондон — 450.

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.

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