Россиянам посоветовали не рассчитывать на отдых в Европе до конца лета

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца лета 2020 года. Его слова передает РИА Новости.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — сказал он.

Ранее совет ЕС согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран. России в них нет. Также ЕС исключили ранее находившееся в перечне Марокко.

Списки составлены исходя из данных о распространении коронавируса в стране, а также мер, которые предпринимаются властями для урегулирования ситуации с эпидемией.