Европа вновь отказалась открывать границы для россиян

Совет Евросоюза пересмотрел списки стран, гражданам которых разрешен въезд. В новой редакции из списка исключили Марокко. Для россиян границы по-прежнему закрыты. Документ опубликован на сайте совета.

Всего в список вошли десять стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Кроме того, въезд разрешен и гражданам Китая. Однако в ЕС отметили, что их будут впускать только тогда, когда КНР сама откроет границы для граждан Евросоюза.

Кроме того, в документе подчеркивается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются гражданами ЕС, хотя официально эти государства не входят в состав объединения.

Список стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».

Изначально «безопасными странами» совет ЕС посчитал 14 государств. Соответствующий список был принят 30 июня. Затем его пересматривали, и в предыдущий раз, когда его корректировали в конце июля, число стран в нем сократилось до 11.