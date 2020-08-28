Россияне назвали самые нелепые меры защиты от коронавируса на отдыхе

Российские туристы, которые успели отдохнуть во время пандемии, назвали самые нелепые меры защиты от коронавируса, применяемые владельцами отелей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, большинство путешественников (19,6 процента) считают, что отмена питания со шведским столом не обезопасила гостей, а напротив, поспособствовала скоплению людей в зонах выдачи еды в столовых и кафе.

Кроме того, многим туристам (17,6 процента) не понравилось решение заселять в один номер только супругов, поскольку данное правило не учитывало других родственников. Кроме того, самым бесполезным некоторые (13,7 процента) посчитали запрет на кондиционеры в местах общего пользования в гостиницах.

Также в список самых нелепых мер, которые были разработаны для предотвращения распространения инфекции, вошел запрет на использование одноразовой посуды, правило заселения в санатории только со справками об отсутствии COVID-19, закрытие саун и обслуживание постояльцев исключительно в перчатках.

В августе российская туристка раскрыла правду об изменениях в системе «шведского стола» в Турции во время пандемии коронавируса. Как отметила россиянка, в конце июля она отдыхала в большом отеле «ультра все включено» в Кемере и, по ее словам, теперь у постояльцев отелей нет прямого доступа к продуктам питания: все желаемые блюда им подает официант.