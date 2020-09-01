Прорвавшиеся на отдых в Абхазию россияне поделились впечатлениями

Российские туристы, прорвавшиеся на отдых в Абхазию во время пандемии коронавируса, поделились впечатлениями от отпуска. Об этом одна из них, жительница Белгорода Виктория Передерий, рассказала на портале Go31.ru.

В первую очередь, по ее словам, отдыхающим, привыкшим путешествовать на автомобиле, следует быть готовыми к длинным пробкам, многочисленным ремонтам дорожного полотна и «многочасовым пыткам под солнцем». При этом таможенный контроль туристка советует проходить в утреннее время, чтобы избежать очередей.

«Проход границы занял час, хотя никто вещи не досматривал: пограничник лениво заглянул в багажник и пропустил. (...) На абхазской стороне нам просто махнули рукой: проезжай, мол, не задерживай», — описала она.

Кроме того, рассказала Передерий, в большинстве местных магазинов нет возможности безналичного расчета, а цены на продукты достаточно высокие. Россиянка подчеркнула, что на протяжении всего отпуска ее семья употребляла исключительно бутилированную воду и не питалась в столовых. «Тем не менее на пятый день детей начало тошнить и рвать. Говорят, все дело в морской воде», — заключила она.

При этом в общественных местах на абхазских курортах полностью отсутствует контроль за соблюдением ограничений и мер, направленных против распространения COVID-19, — «на туристов в масках местные смотрят как на ненормальных».

28 августа сообщалось, что огромный булыжник скатился на машину российских туристов во время поездки в горах Абхазии и раздавил ее. Инцидент произошел по пути к озеру Рица. Судя по повреждениям, удар камня пришелся по левой задней стороне автомобиля.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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