В Абхазии начали заканчиваться места из-за наплыва россиян

На курортах Абхазии начали заканчиваться места в объектах размещения из-за наплыва российских путешественников. Об этом порталу TourDom сообщили эксперты в туристической отрасли.

Так, по информации президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, в августе наблюдается очень хороший поток россиян, и отели практически заполнены, особенно в Гагре и Пицунде.

Аналогичное заявление сделали и в туркомпании АЛЕАН, аналитики которой заметили, что спрос на отдых в Абхазии вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. «Глубина бронирования у нас вплоть до середины октября. Загрузка объектов размещения составляет 90 процентов», — уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, представители оператора добавили, что практически все популярные гостиницы в Гагре и Пицунде уже забронированы до середины сентября, а в отелях Сухуми и Нового Афона еще есть места, но в очень ограниченном количестве.

По наблюдениям экспертов, больше всего среди туристов пока востребованы трех- и четырех-звездочные объекты размещения с хорошим ремонтом и бассейном.

Ранее в августе российские туристы, отдохнувшие в Абхазии после открытия границ, поделились впечатлениями от пребывания на местных курортах во время пандемии коронавируса. По словам путешественницы из Сочи, на абхазских пляжах гораздо меньше людей, чем на побережье в Краснодарском крае, и «совсем другая атмосфера».

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.