Ринувшиеся на курорты Абхазии россияне поделились впечатлениями от отдыха

Российские туристы, одними из первых ринувшиеся в Абхазию после открытия границ, поделились впечатлениями от отдыха на местных курортах во время пандемии коронавируса. Соответствующий видеоролик опубликовало JamNews на своем YouTube-канале.

Так, по словам путешественницы Надежды Купман из Сочи, на абхазских пляжах гораздо меньше людей, чем на побережье в Краснодарском крае, и «совсем другая атмосфера». «Надеюсь, не обидно прозвучит, все "советское", душевное. Пляж, милые домики, народ душевный. Вот за этой атмосферой приезжаем, не за морем», — заключила она.

Аналогичным мнением поделилась семья туристов из Москвы — по их мнению, сочинские зоны отдыха переполнены и забиты «битком». «Приехали сюда — пустые пляжи, очень все красиво. Вода чистейшая, и народ как всегда гостеприимный», — заметили они.

Вдобавок некоторые отдыхающие заявили, что в целом их не тревожит ситуация с распространением COVID-19 и они уже даже не следят за показателями ежедневного прироста числа зараженных. «А здесь, в Абхазии, мне кажется, и нет ничего. Не соблюдаю правила, маску жарко носить», — пояснила Ксения Алексеева из Санкт-Петербурга.

25 августа в Ассоциации туроператоров России раскрыли средние цены, по которым будет доступен отдых на курортах Абхазии в бархатный сезон во время пандемии коронавируса. Согласно данным туроператоров, в среднем недельный тур на двоих в начале сентября с включенным авиаперелетом и трехразовым питанием обойдется путешественникам в 50 тысяч рублей.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.

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