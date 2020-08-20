Отдохнувший в Абхазии россиянин раскрыл правду о ценах на местных курортах

Россиянин, отдохнувший на курортах Абхазии, раскрыл правду о ценах на проживание и питание в республике. Своими наблюдениями он поделился на канале «Фрагменты путешествий» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил турист, стоимость на проживание в отелях Абхазии на тревел-платформе Booking.com начинается от 300 рублей с человека. Сам он забронировал четырехместный номер за 1200 рублей в сутки.

«Пару слов о ценах. От центра Сочи у нас ушло 200 рублей с человека, чтобы добраться до границы. (...) От границы до Гагры тоже 200 рублей с человека. Мы сходили тут в уютный ресторанчик с кондиционером, там потратили по 250 рублей на человека. Весьма недорого», — рассказал автор блога.

Также он отметил, что прохождение российско-абхазской границы заняло у него не более пяти минут, поскольку у паспортного контроля «практически никого не было». На самих курортах, по словам россиянина, пока немного людей, поэтому отдых там подойдет тем, кто не хочет чувствовать себя «в муравейнике».

Ранее российская туристка раскрыла простые способы сэкономить на отдыхе в Абхазии. Как отметила путешественница, в первую очередь можно обойтись без лишних трат на дорогу. К примеру, трансфер из Адлера до места проживания будет стоить 3-4 тысячи рублей, при том что можно доехать на маршрутке или такси до границы, а оттуда добраться до отеля на общественном транспорте.

Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию.

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