Переполненные отдыхающими пляжи в Сочи попали на видео и отпугнули туристов

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Забитые туристами пляжи в Сочи в конце летнего сезона отпугнули путешественников, планировавших отпуск на курорте. Кадры опубликованы в блоге @krasnodar_kray в Instagram.

На записи видно, как на побережье купаются и загорают сотни человек, лежа и стоя вплотную друг к другу без соблюдения социальной дистанции.

«Пляжи переполнены, до конца лета остается совсем немного! Хотите еще на море?» — говорится в подписи к публикации.

Пользователи в комментариях назвали пляж «лягушатником» и отметили, что лучше «приедут туда в следующем году». «Ужас, и ехать не хочется, и смотреть страшно. Можно представить, что творится с водой», — отметили они. Другие предложили туристам поехать в Абхазию, где пока отдыхает меньше людей. «В Сухуме народа нет, красота», — отметил один из подписчиков блога.

Ранее в сети появилось видео с побережья Адлера, переполненного туристами с детьми. «Отдыхающие на пляжах уже не помещаются», — написал автор видео.