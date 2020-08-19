Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео

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Отдыхающий в Анапе турист снял на видео цветущее Черное море. Кадры позеленевшей воды у берега популярного российского курорта опубликованы в паблике @krasnodar_kray в Instagram.

«Смотрите, какое красивое море. Море мягкое, море зеленое», — прокомментировал автор, показывая заход в воду на одном из городских пляжей.

Местные жители в комментариях отметили, что в августе море в Анапе цветет каждый год, и посоветовали туристу отправиться на другие пляжи, к примеру, Высокий берег. Некоторые пошутили, что море таким образом защищается от загрязняющих его приезжих: «Это оно так борется с вами».

«А мне кажется, даже если в следующем году будут закрыты заграничные курорты, россияне поедут осваивать любые другие уголки России, но только не побережье Кубани и Крыма. Уж слишком много у нашего моря минусов», — в свою очередь, написала одна из туристок.

Ранее в сети появилось видео с Димой Биланом, возмутившимся количеством мусора в Черном море в Крыму. Певец призвал людей позаботиться о природе и не бросать в воду пластик.