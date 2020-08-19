Определены самые безопасные места для отдыха в России во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наиболее подходящими для путешествий регионами страны в настоящее время являются Москва и Подмосковье, Калужская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и Волгоградская области.

Кроме того, в перечень благоприятных зон вошли Республика Марий Эл, Адыгея, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики, Ингушетия, Чечня, Забайкальский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, а также курорты для пляжного отдыха — Краснодарский край и Крым.

Отмечается, что указанные субъекты, по официальной статистике, максимально готовы к окончательному выходу из режима самоизоляции и третьему этапу снятия ограничений — это напрямую зависит от коэффициента распространения инфекции, свободного фонда больничных коек и охвата тестированием.

«Распространение заболевания здесь максимально контролируется, а также здесь меньше всего ограничений по сравнению с другими регионами и, значит, работает больше учреждений, в том числе для отдыха», — указано в сообщении.

11 августа сообщалось, что многие российские туристы изменили отношение к отпуску после пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. К примеру, только 40,2 процента россиян согласны провести отпуск на отечественных курортах — другие 30,5 процента заявили, что будут ждать открытия границ.

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