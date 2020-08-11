Россияне изменили отношение к отпуску из-за пандемии коронавируса

Многие российские туристы изменили отношение к отпуску после пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

24,3 процента участников опроса заявили, что вспышка инфекции серьезно повлияла на их желание путешествовать. Еще 22,4 процента отметили, что пока не поняли, изменилось ли что-то для них ввиду сложившихся обстоятельств, а 53,3 процента сообщили, что планируют поездки как и прежде.

Только 40,2 процента россиян согласны провести отпуск на отечественных курортах — другие 30,5 процента заявили, что будут ждать открытия границ. При этом 8,7 процента туристов посетовали, что не могут позволить себе отдохнуть ввиду нехватки средств, а 7,1 процента сообщили, что не имеют таких намерений в целом.

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Кроме того, стало известно, что с учетом сложившейся ситуации наибольшее предпочтение путешественники отдают пляжному отдыху — его выбрали 50,6 процента опрошенных. 24,5 процента выступили за активный отдых, 22,2 процента — за экскурсии, 15,6 процента выбрали лечебный отдых, 6 процентов — круиз, 5,8 процента — экстремальный туризм, а 2,3 процента — отпуск на даче, в походах или на природе.

6 августа сообщалось, что российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Так, больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж.

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