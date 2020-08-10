Объявлена дата начала возврата россиянам денег за отдых в России

Российским туристам в рамках программы стимулирования внутреннего туризма начнут возвращать деньги за отдых внутри страны в ночь с 20 на 21 августа. Такую дату объявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

Программа по выплате кешбека на покупку туров продлится в течение недели — акция завершится в пятницу, 28 августа. Предполагается, что участие в ней примут около трех миллионов россиян.

«Программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно», — пояснил Чернышенко, напомнив, что желающим вернуть средства следует использовать портал мирпутешествий.рф.

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30 июля сообщалось, что появилась проблема в процессе возврата российским туристам денег за отдых внутри страны — большинству отечественных санаториев не удастся принять участие в новой программе по выплате кешбека. Это связано с тем, что более трети здравниц в России не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристской деятельности.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».

За тур указанной минимальной стоимости, приобретенный до конца года, туристы смогут получить кешбек в размере пяти тысяч рублей, за туры от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей. Обязательным условием для получения бонуса является присутствие выбранного направления в специальном списке, предложенном Ростуризмом.

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