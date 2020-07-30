Появилась проблема при возврате россиянам денег за отдых в России

Появилась проблема в процессе возврата российским туристам денег за отдых внутри страны — большинству отечественных санаториев не удастся принять участие в новой программе по выплате кэшбека. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно информации издания, более трети здравниц в России не прошли классификацию, предусмотренную законом об основах туристской деятельности. При этом отдыхающие в рамках программы смогут вернуть средства только в тех объектах размещения, которые получили соответствующий сертификат.

В связи с этим Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья обратилась в Ростуризм с предложением изменить правила, так как процедура классификации обязательна лишь для гостиниц, и санатории проходят ее в добровольном порядке — как правило, те, чей номерной фонд соответствует категории «четыре-пять звезд».

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Кроме того, с аналогичной проблемой участия в программе столкнулись турбазы, на которых останавливаются путешественники, выбирающие экомаршруты.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».

За тур указанной минимальной стоимости, приобретенный до конца года, туристы смогут получить кэшбек в размере пяти тысяч рублей, за туры от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей. Обязательным условием для получения бонуса является присутствие выбранного направления в специальном списке, предложенном ведомством.

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