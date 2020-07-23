Россиянам разъяснили правила возврата авиабилетов

В Министерстве транспорта обнародовали новые правила возврата авиабилетов для россиян. Разъяснения опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что Воздушный кодекс России был дополнен статьей 107.2, устанавливающей особый порядок возврата билетов. Согласно этой статье, при возникновении или угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру провозную плату по договорам перевозки независимо от того, по возвратному или невозвратному тарифу совершалась сделка.

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Средства за неиспользованные билеты можно вернуть двумя способами: воспользоваться ими как ваучерами, то есть приобрести новый билет или прочие услуги перевозчика, либо дождаться трех лет с дня отправления рейса и получить назад потраченную сумму.

Уточняется, что раньше обозначенного трехлетнего срока деньги за билеты могут вернуть инвалиды первой или второй группы, лица, сопровождающие детей-инвалидов первой или второй группы, члены многодетных семей, а также ветераны Великой Отечественной войны. Для указанных лиц срок возврата денег сокращен до 10 дней с момента получения авиакомпанией соответствующего заявления.

Ранее стало известно, что в России разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за авиабилеты. Соответствующее постановление 7 июля утвердило правительство страны.

До этого в июне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам отказываться от поездок или возвращать деньги за билеты в случае ЧС или при ее угрозе, а также при введении режима повышенной готовности.