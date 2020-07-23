Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции

Российский санитарный врач призвал россиян отказаться от отдыха в Турции до стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Своими рекомендациями директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин поделился с Nation News.

Дубинин отметил, что во время пандемии в России не рекомендован туризм в другие страны, «особенно такие, как Турция», где ежесуточно фиксируется около тысячи случаев инфицирования.

«Она входит в топ по уровню выявленных зараженных и смертей из-за коронавируса. В такие страны лучше не выезжать», — подчеркнул врач.

В случае, если россияне все-таки решат отдохнуть за границей, лучше сделать это осенью, во время «бархатного сезона». Такое мнение выразил в беседе с журналистами гендиректор Национальной ассоциации по развитию туризма INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров.

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«Сентябрь и октябрь — это хороший сезон. Может, не стоит рваться в первых рядах. В сентябре, возможно, откроются дополнительные страны: Греция или Италия, можно будет поехать туда», — посоветовал Гончаров, призвав временно отказаться от отдыха в Турции, в разных частях которой может случиться «вспышка коронавируса или политические беспорядки».

«Не стоит забывать, что Анкара активно способствует разжиганию военных действий на территории Ливии. Замешанность Турции в трафике террористов и нелегитимном присвоении нефти может негативно влиять на спокойствие внутри страны», — подытожил он.

15 июля Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону запуск перелетов и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Позже представитель МИД сообщил, что граждане России уже могут отправиться в Турцию к родственникам, в том числе, нуждающимся в лечении, а также с целью работы или учебы. Режим въезда россиян на курорты страны будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, подчеркнул он.

По последним данным, в Турции зафиксировано 222,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 205,2 тысячи человек выздоровели, 5,45 тысячи скончались.