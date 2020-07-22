Раскрыты условия возврата денег туристам за отдых в России

В Ростуризме раскрыли условия возврата средств россиянам за отдых внутри страны. Подробности в среду, 22 июля, приводит «Интерфакс».

По данным агентства, в рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир».

За тур указанной минимальной стоимости, приобретенный до конца года, туристы смогут получить кэшбек в размере пяти тысяч рублей, за туры от 50 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, от 75 тысяч рублей — 15 тысяч рублей.

Как отметила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Елена Лысенкова, обязательным условием для получения бонуса является присутствие выбранного направления в специальном списке, предложенном ведомством.

Летом 2020 года в перечень были включены 45 регионов страны, среди которых — Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Самарская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Вологодская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Саратовская область, Ленинградская область, Смоленская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область, Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.

Отдельно выделены шесть направлений с небольшим номерным фондом, где также можно получить компенсацию: Камчатский край, Бурятия, Хакасия, Костромская, Ивановская и Ульяновская области.

Отмечается, что программа субсидирования распространяется на четыре вида отдыха: водный речной, экологический, сельский, а также культурно-познавательный.

Длительность поездки, подчеркнули в Ростуризме, должна составлять не менее пяти суток. Тур можно приобрести у оператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, либо напрямую у классифицированного отеля.

Для того чтобы получить бонус, туристу необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), где выбрать предложение одного из партнеров, а затем перейти на его сайт, выбрать тур, оформить поездку и оплатить ее картой «Мир». Возврат денег займет от пяти минут до пяти дней, добавили в ведомстве.

Программу, на которую выделено 15 миллиардов рублей, запустят в августе. Всего в 2020 году государство планирует субсидировать два миллиона туристических поездок.