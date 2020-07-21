Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, с соответствующей инициативой выступил Ростуризм. В ведомстве предложили частично компенсировать гражданам отдых, чтобы «стимулировать россиян изучать просторы своей страны».

Как отмечается, в случае, если правительство поддержит идею, путешественники смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за путевку для отдыха на территории государства.

Для того чтобы получить указанную компенсацию, россияне должны будут потратить на туристическую услугу не менее 25 тысяч рублей и соблюсти ряд условий, в том числе срок бронирования, который должен составлять не менее пяти ночей. Кроме того, туристам следует завести карту «Мир», на которую может быть осуществлен возврат средств, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что маленьким российским отелям выделят деньги на средства защиты от коронавируса. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, во время пандемии государство окажет меры поддержки гостиницам, в которых менее 100 номеров.

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