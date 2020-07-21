Иностранцам упростили въезд в Россию

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении универсальной единой электронной визы, которая упрощает иностранцам въезд в Россию. Документ во вторник, 21 июля, опубликован в думской базе данных.

Закон предусматривает введение с января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранцев в России в туристических, деловых, гостевых, а также гуманитарных целях.

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Новая электронная виза будет самостоятельной категорией въездного документа наравне с обыкновенной, дипломатической, служебной и транзитной визой, а также визой временно проживающего в стране лица.

Виза будет оформляться как однократная — на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Новый документ будет выдаваться на основании решения МИД России гражданам стран, перечень которых установит правительство.

Въезд в Россию и выезд из страны иностранных граждан на основании электронных виз будет осуществляться через специальные пункты пропуска на государственной границе, которые также будут определены правительством.

Ранее сообщалось, что глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. Как отметила Догузова, из-за сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации в стране появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи». Среди них, в частности, она упомянула задумку раздавать визы иностранцам весь 2021 год.

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