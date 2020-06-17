В России задумали бесплатно раздавать визы иностранцам

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. Эту и другие меры по восстановлению туристической отрасли в стране она озвучила в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Догузовой, из-за сложившейся ситуации в России появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать «дерзкие идеи». Среди них, в частности, она упомянула задумку раздавать бесплатные электронные визы иностранцам весь 2021 год.

«Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, Догузова отметила, что власти не планируют в будущем запрещать россиянам осуществлять поездки за границу после улучшения эпидемиологической обстановки. «Ни мы, ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж», — заключила она.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Она подчеркнула, что тема введения выездных виз не обсуждается. «Не дело государства — диктовать людям, как и что им формировать в качестве привычек», — заявила она.

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