Захарова оценила возможность введения выездных виз в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможность введения выездных виз в стране в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Захарова подчеркнула, что тема введения выездных виз не обсуждается. «Абсолютно не дело государства — диктовать людям, как и что им формировать в качестве привычек, запрещать что-то или разрешать что-то, это вопрос конкретного человека, как он мыслит свой отдых, свою судьбу, и как он ее планирует», — заявила она.

Ранее идею запретить гражданам выезд за границу после пандемии коронавируса оценил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что не видит оснований для рассмотрения такого вопроса.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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