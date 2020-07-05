Маленьким российским отелям выделят деньги на средства защиты от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что речь идет о гостиницах, в которых менее 100 номеров. По ее словам, ведомство направит им средства на закупку «санитайзеров дезинфицирующих, масок, чтобы выполнить те требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения».

Догузова заявила, что для получения помощи отель должен работать под основным ОКВЭД, который вошел в перечень пострадавших отраслей. Она напомнила, что в следующем году Ростуризм также планирует запустить федеральную программу субсидирования процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых.

Ранее Догузова сообщила, что россияне могут не использовать маски во время отдыха на пляже. По словам главы Ростуризма, в в случае выявления заразившихся коронавирусом постояльцев российские гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы.

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