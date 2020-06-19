Россиянам разрешили посещать пляжи без масок

Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже. Об этом в пятницу, 19 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что текущая ситуация с распространением коронавируса «пока не позволяет говорить об отдыхе совсем без ограничений», однако некоторые из них все же решили смягчить.

«У нас уже отдельно в регионах утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала Догузова.

Также, по словам главы Ростуризма, в случае выявления заразившихся коронавирусом постояльцев российские гостиницы и санатории не будут превращать в обсерваторы.

Ранее Догузова сообщила, что курортный сезон в России в полном объеме начнется с 1 июля. Она пояснила, что июнь уйдет на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры, а уже со следующего месяца россияне смогут свободно путешествовать по стране.

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