Открытые для посетителей крымские пляжи сняли на видео

Крымские пляжи, открытые для посетителей, сняли на видео. Ролик опубликовал на своем YouTube-канале блогер Игорь Корсаков.

На кадрах видны песчаные пляжи села Юркино на Керченском полуострове, заполненные людьми, которые загорают и купаются в теплом Азовском море. «Температура воды составляет 23-24 градуса», — сказал автор видео.

Многие семьи, попавшие в кадр, приехали отдыхать с детьми. Блогер отметил, что Азовское побережье подходит для них, поскольку в этом месте безопасный пологий заход с мелкой галькой и песком: «Можно пройти 40-50 метров, и взрослому человеку будет по пояс».

Видно также, что на пляже уже работают кафе и магазины, и местные жители предлагают отдыхающим прокатиться на водных мотоциклах.

Ранее глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко анонсировал начало «самого горячего периода» в Крыму. С 15 июня на полуострове сняли режим самоизоляции для местных жителей и отменили обязательную обсервацию для приезжих. С 1 июля курорты откроются для всех россиян.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru