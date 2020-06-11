Происходящее в Крыму во время открытия курортного сезона попало на видео

Открытие курортного сезона в Ялте сняли на видео. Ролик опубликовал на своем YouTube-канале крымский блогер Александр Михайленко.

На кадрах видно, что пляжи «курортной столицы Крыма» полны людей, которые загорают на ковриках и полотенцах и купаются в море. Шезлонги отдыхающим начнут предоставлять только с 15 июня. По словам сотрудников пляжа, они будут стоить около 300 рублей в час.

На пляже уже работают кафе с летней верандой, где гостям подают еду, напитки и кальяны навынос — можно заметить, что почти все столики заняты отдыхающими.

«В прошлом году людей, конечно, было больше намного больше, но в связи с ситуацией, которая творится в мире, я считаю, что их много. (...) Пляжи в Ялте реально забиты, и сегодня обычный день, представляю, что здесь будет в выходной», — сказал автор видео.

Также он показал прогулку по практически безлюдной набережной. «Все стараются днем искупаться в море, принять солнечные ванны, получить настоящий крымский загар», — отметил блогер.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, курорты полуострова откроются для всех россиян с 1 июля. С 15 июня в регионе снимут режим самоизоляции для местных жителей и отменят обязательную обсервацию для приезжих. При этом самоизоляция по прибытии сохранится для иностранных туристов, в том числе гостей с Украины.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru