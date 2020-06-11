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Глава Крыма назвал условия для въезда россиян на полуостров

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу. Разъяснения опубликованы на официально странце Аксенова во «ВКонтакте».

Так, по его словам, приезжающие на полуостров гости не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако при въезде в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту их будут проверять на наличие температуры и признаков ОРВИ.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что несмотря на снятие режима обязательной самоизоляции с 15 июня, масочный режим в общественном транспорте и местах скопления людей сохраняется.

«Что касается туристической отрасли, хочу отметить, что объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и россиянами из других субъектов», — уточнил Аксенов, добавив, что размещение для граждан, зарегистрированных в Крыму, возможно с 15 июня, а для всех остальных — с 1 июля.

Ранее в июне глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что курорт откроется для всех россиян с 1 июля, а уже с 15 июня будет снят режим самоизоляции для жителей региона и отменена обязательная обсервация для приезжих. При этом, добавил Аксенов, обязательная самоизоляция по прибытии сохранится для иностранных туристов, в том числе гостей с Украины.

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