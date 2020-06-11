Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым

Россияне массово устремились на отдых в Крым и Сочи и увеличили спрос на путешествия по России на 68 процентов. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru, проанализировавшие бронирования жилья на лето за последние три дня. Результаты их исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно полученным данным, десятку популярных курортов для летнего отдыха на море составили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае.

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Уточняется, что в основном туристы планируют отпуск на период от 9 до 12 ночей и потратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки.

Кроме того, выяснилось, что чаще всего россияне бронируют для отдыха мини-отели и гостевые дома (65,6 процента от общего числа бронирований), реже — квартиры (21,2 процента) и коттеджи (11,3 процента).

Ранее в июне эксперты туристической индустрии описали реальную обстановку в Крыму и Краснодарском крае, в том числе Сочи, после открытия курортных санаториев. Так, например, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева рассказала, что с 1 июня в регион на отдых прибыли всего 3,6 тысячи туристов, а загрузка открывшихся здравниц составила 9 процентов.

До этого ценам на отдых в Крыму в 2020 году предсказали рост при условии ажиотажного спроса. Уточняется, что повышенная востребованность путевок на черноморское побережье в августе может быть связана с отсутствием зарубежных конкурентов из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

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