Описана реальная обстановка в Крыму и Сочи после открытия курортов

Эксперты туристической индустрии описали реальную обстановку в Крыму и Краснодарском крае, в том числе Сочи, после открытия курортных санаториев. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, например, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева рассказала, что с 1 июня в регион на отдых прибыли всего 3,6 тысячи туристов и загрузка 60 открывшихся заведений составила девять процентов.

Кроме того, министр призналась, что есть сложности, «связанные с тестированием сотрудников открывающихся здравниц». По ее словам, в регионе ограничены мощности лабораторий, которые осуществляют проверку на наличие COVID-19.

Также с трудностями сдать тест на коронавирус по месту жительства сталкиваются жители других регионов, запланировавшие приезд в Сочи и прочие курорты Краснодарского края.

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В то же время в Крыму не уверены по поводу готовности открыться для туристов с 1 июля. Первый замминистра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котлин заявил, что запуск сезона будет зависеть от ситуации с количеством зараженных.

Тем не менее чиновник заверил, что подготовка к приему гостей на полуострове уже началась. В том числе, готовятся к запуску 440 пляжей, инфраструктура гостиниц и санаториев. «Я надеюсь, что с 1 июля мы сможем принять гостей со всей России», — отметил он.

Котлин добавил, что «ряд требований Роспотребнадзора для объектов размещения остается очень затратным». Среди них, например, еженедельное тестирование медперсонала и сотрудников объектов размещения.

Ранее в июне глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что регион откроется для всех россиян с 1 июля, а уже с 15 июня будет снят режим самоизоляции для его жителей и отменена обязательная обсервация для приезжих. При этом, добавил Аксенов, обязательная самоизоляция по прибытии сохранится для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.

Кроме того, Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Ранее он сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 458 случаев коронавируса, 338 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 15 человек.

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