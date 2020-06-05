Реакцию крымчан на приезд туристов сняли на видео

Жители Крыма рассказали о своем отношении к туристам, приезжающим на полуостров во время пандемии коронавируса. Видео опроса в пятницу, 5 мая, публикует РИА Новости.

Большинство крымчан отреагировали на предстоящее открытие курортов положительно и заявили, что не боятся заразиться от туристов коронавирусом. «Я отношусь хорошо, пусть едут и отдыхают», «Какая разница, вирус здешний или тот. Один народ, пусть приезжают», «Мы всегда рады гостям. Приезжайте, здесь красиво!» — ответили они.

Тем не менее, нашлись и те, кто все же опасается подхватить инфекцию: «Я согласен с администрацией Крыма, что надо носить маски», «Туристов ждем, но только со справками!»

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Власти Крыма планируют запустить курортную сферу на полуострове поэтапно. С 15 июня в регионе откроется внутренний туризм для крымчан в санаториях и отелях с медицинской лицензией. Остальные смогут посещать полуостров не ранее, чем через две недели после этого, отметила корреспондент агентства в Крыму.

Ранее министр курортов и туризма региона Вадим Волченко оценил риск вспышки заболеваемости коронавирусом из-за туристов, обходящих введенные в Крыму ограничения. По его словам, у всех приезжающих в республику проверяют документы — как в аэропорту, так и при въезде на мост через Керченский пролив. «Если очевидно, что человеку негде самоизолироваться, его отправляют на обсервацию», — заверил чиновник.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 413 случаев коронавируса, 297 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 11 человек.

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