В Крыму оценили риск вспышки коронавируса из-за нелегально приезжающих россиян

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко оценил риск вспышки заболеваемости коронавирусом в регионе из-за туристов, которые нелегально обходят введенные на фоне пандемии ограничения. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

По словам Волченко, у всех приезжающих в республику тщательно проверяют полный комплект необходимых документов — как, к примеру, в аэропорту, так и при въезде на мост через Керченский пролив. В частности, обладателей жилой недвижимости просят подтвердить ее наличие документально.

«Если очевидно, что человеку негде самоизолироваться, его отправляют на обсервацию. Никаким другим путем добраться до частного сектора невозможно», — заверил глава ведомства.

В то же время, отметил собеседник агентства, вопрос о необходимости дополнительной регламентации сдачи жилья — с учетом всех рисков размещения туристов в частном секторе — поднимался неоднократно.

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30 апреля крымские отельеры предсказывали, что приезжающие в республику туристы массово будут пытаться обойти введенные ограничения. Так, по их мнению, есть вероятность, что россияне из других регионов, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, начнут заселяться в частном секторе, «у какой-нибудь бабушки, которая (...) у себя на огороде держит 50 номеров».

Тогда же стало известно о том, что жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из Московского региона и образовавших очаг заболевания. Крымчанка с подтвержденным анализом на вирус была изолирована в одну из местных больниц, ее близкие помещены в обсерватор.

Согласно последним данным, всего в Республике Крым COVID-19 обнаружен у 405 человек. В общей сложности за время пандемии 285 пациентам удалось вылечиться, а жертвами заболевания стали 11 человек.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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