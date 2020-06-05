Попытка проехать в Крым при пандемии обернулась для россиянина уголовным делом

Попытка проехать в Крым вопреки ограничениям, введенным на фоне пандемии коронавируса, обернулась для российского туриста уголовным делом. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Инцидент произошел на стационарном посту «Керчь». Согласно данным ведомства, 38-летний житель Самарской области попытался проехать на полуостров на личном автомобиле в туристических целях и предложил сотрудникам госавтоинспекции «порешать вопрос на месте» с использованием пятитысячной купюры.

Полицейские в свою очередь посоветовали россиянину развернуться и проследовать в обратном направлении. «Несмотря на предупреждения, злоумышленник, находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завернутой в него денежной купюрой», — указано в сообщении.

Водитель был задержан и доставлен в местный отдел полиции. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК России («Мелкое взяточничество»), ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.

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Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко оценил риск вспышки заболеваемости коронавирусом в регионе из-за туристов, которые нелегально обходят введенные на фоне пандемии ограничения. По его словам, у всех приезжающих в республику тщательно проверяют полный комплект необходимых документов — как, к примеру, в аэропорту, так и при въезде на мост через Керченский пролив.

Согласно последним данным, всего в Республике Крым COVID-19 обнаружен у 413 человек. В общей сложности за время пандемии 297 пациентам удалось вылечиться, а жертвами заболевания стали 11 человек.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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