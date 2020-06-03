Объявлены сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Пляжи Краснодарского края и Крыма, отложившие открытие сезона на фоне пандемии коронавируса, начнут работу в течение ближайших двух недель. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

По ее словам, многие лечебные пляжи Кубани, расположенные на территориях санаторно-курортных комплексов, уже работают, а решения по поводу точных сроков открытия общественных и гостиничных пляжей будут приниматься в соответствии с распоряжениями властей.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — пояснила Лысенкова, добавив, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах прибрежные территории постепенно начнут открываться по всей стране.

Кроме того, заметила собеседница агентства, в настоящее время Роспотребнадзор дорабатывает дополнительные требования к работе курортных зон, в особенности вопрос контроля и функционирования неорганизованных пляжей. «Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — заключила она.

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31 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла правила безопасности во время пляжного отдыха в связи с пандемией коронавируса. Она подчеркнула, что социальную дистанцию на пляже должны соблюдать люди, не связанные семейными отношениями или совместным проживанием.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России начался с 1 июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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