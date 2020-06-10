Предсказан рост цен на поездки в Крым в 2020 году

Ценам на отдых в Крыму в 2020 году предсказали рост при условии ажиотажного спроса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства курортов республики, передает ТАСС.

Уточняется, что повышенная востребованность путевок на черноморское побережье в августе может быть связана с отсутствием зарубежных конкурентов из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал не допускать резкого подорожания отдыха.

«К этому надо разумно подходить, потому как мы понимаем, что платежеспособность сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не ожидается», — заверил Волченко.

Кроме того, министр подчеркнул, что все пляжи должны быть подготовлены к купальному сезону до 1 июля, когда Крым откроется для жителей всех регионов России.

Материалы по теме «Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив

Ранее в июне глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что курорт откроется для всех россиян с 1 июля, а уже с 15 июня будет снят режим самоизоляции для жителей региона и отменена обязательная обсервация для приезжих. При этом, добавил Аксенов, обязательная самоизоляция по прибытии сохранится для иностранных туристов, в том числе гостей из Украины.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Ранее он сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией смогут начать работу с 15 июня, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По последним данным, в Республике Крым выявлено 458 случаев коронавируса, 3338 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 15 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!