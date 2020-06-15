В Крыму анонсировали начало «самого горячего периода»

Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства курортов и туризма республики.

Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начнут принимать отдыхающих из всех российских регионов. «Крым вступает в самый горячий период», — анонсировал глава ведомства Вадим Волченко, подчеркнув, что россияне уже сейчас могут «смело бронировать отдых в Крыму».

Как уточняет ТАСС, на полуострове с 15 июня возобновляют работу музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, кафе и рестораны. Кроме того, разрешены занятия в тренажерных залах, катание на аттракционах на открытом воздухе, открыты площадки для пикников, солярии. Предполагается, что к июлю будут готовы к работе и местные зоны для купания.

Материалы по теме «Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив

Из-за вспышки заболевания в Крыму с 28 марта по 1 июня было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах. Всех прибывающих на полуостров проверяли на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Обязательным было прохождение двухнедельного карантина в обсерваторах.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 539 случаев заражения COVID-19 — при этом за последние сутки был зарегистрирован резкий скачок числа заболевших — 27 человек. Из больниц выписаны 362 пациента, 17 носителей инфекции скончались.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!